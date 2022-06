Cosa sappiamo dell’incendio alla discarica romana di Malagrotta (Di giovedì 16 giugno 2022) È iniziato mercoledì pomeriggio e non è ancora stato spento: in attesa delle analisi dell'aria sono state sospese le attività all'aperto nell'arco di 6 chilometri Leggi su ilpost (Di giovedì 16 giugno 2022) È iniziato mercoledì pomeriggio e non è ancora stato spento: in attesa delle analisi dell'aria sono state sospese le attività all'aperto nell'arco di 6 chilometri

Pubblicità

TV8it : @Mahmood_Music non sappiamo neanche noi cosa aggiungere. #RadioZetaFHL22 - FBiasin : Camaño, agente di #Lauraro a @FcInterNewsit: “Sappiamo com’è il calcio, oggi dico una cosa e domani può cambiare tu… - endlesslightae : ma poi non sappiamo un ca zzo di niente sul m word e su come hanno intenzione di gestire la cosa io direi di trarre… - Dondolino72 : RT @ilpost: Cosa sappiamo dell’incendio alla discarica romana di Malagrotta - ilpost : Cosa sappiamo dell’incendio alla discarica romana di Malagrotta -