Coronavirus | 64 morti e 36 573 casi in 24 ore Il tasso di positività sale al 18 | 8%

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il bollettino del 16 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore sono stati 36.573 i nuovi contagi dain tutta Italia. Ieri si erano fermati a 31.885. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile il numero di decessi è arrivato a 64, ieri erano 48. Il numero degli attualmente positivi in Italia è 600.781. Ildiè arrivato al 18,8 per cento, più 2,5 per cento rispetto a ieri. Leggi anche: Inps, primi effetti dello sblocco dei licenziamenti per la pandemia: in tre mesi lasciate a casa oltre 130 mila persone Gimbe, si inverte la curva sui contagi: +32% in una settimana. I segnali di un’ondata estiva con Omicron 5 – I dati Long Covid, il sintomo della nebbia cerebrale dopo la guarigione: «Simile a quella dell’Alzheimer» – Lo studio Mascherine, l’obbligo resta sui mezzi pubblici fino al 10 settembre: ...