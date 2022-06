Convocati Italia U19, le scelte del ct Nunziata per l’Europeo: fuori Gnonto (Di giovedì 16 giugno 2022) Convocati Italia U19, il ct Nunziata ha diramato la lista completa dei giocatori a disposizione per la competizione Carmine Nunziata ha diramato la lista dei Convocati dell’Italia U19 per l’Europeo di categoria. fuori Gnonto, cui è stato impedito di unirsi al gruppo dallo Zurigo. Stessa situazione per Scalvini con l’Atalanta. Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022)U19, il ctha diramato la lista completa dei giocatori a disposizione per la competizione Carmineha diramato la lista deidell’U19 perdi categoria., cui è stato impedito di unirsi al gruppo dallo Zurigo. Stessa situazione per Scalvini con l’Atalanta. Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), ...

