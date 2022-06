Conte esulta, colpo da 25 milioni di sterline per il Tottenham (Di giovedì 16 giugno 2022) Il grande lavoro di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs è sotto gli occhi di tutti. Ha preso una squadra allo sbando, priva di identità, di personalità e soprattutto senza un chiaro sistema di gioco e l’ha resa una macchina inarrestabile che nel girone di ritorno ha raccolto meno punti solamente di Liverpool e Manchester City. Ciò che Conte è riuscito a fare sino a qua è però solamente il punto di partenza di un progetto a lungo termine. L’italiano ha intenzione di proseguire sulla strada intrapresa sinora e togliersi molte soddisfazioni con questa squadra. Yves Bissouma Tottenham Per aiutarlo nell’intento, il presidente Daniel Levy ha deciso di investire con decisione sul mercato in modo da dare a Conte una rosa all’altezza della sua nomea. Dopo Bentancur e Kulusevksy, entrati subito nei cuori londinesi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Il grande lavoro di Antoniosulla panchina degli Spurs è sotto gli occhi di tutti. Ha preso una squadra allo sbando, priva di identità, di personalità e soprattutto senza un chiaro sistema di gioco e l’ha resa una macchina inarrestabile che nel girone di ritorno ha raccolto meno punti solamente di Liverpool e Manchester City. Ciò cheè riuscito a fare sino a qua è però solamente il punto di partenza di un progetto a lungo termine. L’italiano ha intenzione di proseguire sulla strada intrapresa sinora e togliersi molte soddisfazioni con questa squadra. Yves BissoumaPer aiutarlo nell’intento, il presidente Daniel Levy ha deciso di investire con decisione sul mercato in modo da dare auna rosa all’altezza della sua nomea. Dopo Bentancur e Kulusevksy, entrati subito nei cuori londinesi ...

Pubblicità

claudiogiammat2 : @MicheleBonates3 Credo che ci sia un solo balordo che esulta per aver mandato a casa Giuseppe Conte e questo person… - TeleradioNews : “Sentenza Conte, ora è il momento di ripartire compatti: Portare a compimento il nostro progetto per il Paese, L… - giannigosta : Campania. ‘5 Stelle’: il tribunale riconosce conte quale leader politico: esulta il deputato Iovino - TeleradioNews : Campania. '5 Stelle': il tribunale riconosce conte quale leader politico: esulta il deputato Iovino - “Sentenza Con… - mcapu100 : RT @dariodangelo91: Eccoci. Perché #Conte non può (ancora) dire che la vicenda del ricorso degli attivisti #M5s ribelli sia da considerarsi… -