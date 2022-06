Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se vuole nuovo partito” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del M5s Giuseppe Conte replica alle critiche espresse stamane da Luigi Di Maio. E le bolle come “sciocchezze”. “Se Di Maio sta uscendo dal Movimento per fondare un nuovo partito ce lo Dirà lui. È chiaro che siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimento, che abbraccia le ragioni fondatore, cioè la votazione sul mantenimento del limite del doppio mandato, quindi – spiega l’ex presidente del Consiglio – questo che diventasse motivo di fibrillazione era prevedibile, perché riguarda anche le sorti personali di tantissime persone che nel Movimento si sono impegnate”. Altra stoccata è la replica sulla mancanza di democrazia interna lamentata dall’ex capo politico penta stellato. “Che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del M5s Giuseppereplica alle critiche espresse stamane da Luigi Di. E le bolle come “sciocchezze”. “Se Dista uscendo dal Movimento per fondare unce lolui. È chiaro che siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimento, che abbraccia le ragioni fondatore, cioè la votazione sul mantenimento del limite del doppio mandato, quindi – spiega l’ex presidente del Consiglio – questo che diventasse motivo di fibrillazione era prevedibile, perché riguarda anche le sorti personali di tssime persone che nel Movimento si sono impegnate”. Altra stoccata è la replica sulla mancanza dilamentata dall’ex capo politico penta stellato. “Che ...

