“Con le nuove armi libereremo anche la Crimea” | la frase choc del ministro della Difesa ucraino | altro che pace

(Di giovedì 16 giugno 2022) Mentre una buona parte dell’Europa, così come ogni persona con un minimo di sensatezza e responsabilità, attende con fiducia l’esito dell’incontro che oggi vede riuniti intorno ad un tavolo Draghi, Macron, Scholz e Zelensky nella speranza che si riesca a raggiungere almeno una premessa per poter intavolare un discorso sullafra Ucraina e Russia, negli stessi istanti proprio da Kiev, il, Oleksiy Reznikov, davanti ai microfoniCnn invece ‘rilancia’, affermando che “tutti i nostri territori, tutti, compresa la”. Quest’ultima, ha poi aggiunto, “è un obiettivo strategico per l’Ucraina perché è territorio. Ma ci muoveremo passo dopo passo“. Kiev, venti di guerra, Reznikov: ...

Anzi, si accelera sulla transizione poiché le fasisono sempre una ghiotta opportunità per allargare il solcogli avversari. Quale fosse la rotta si era già capito nell'interim del ...Cosi' come la creazione diforme di cooperazione commerciale tra i piccoli operatori indipendenti,lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente. Senza poi ... Ucraina, Kiev: "Con nuove armi libereremo anche la Crimea" creare nuovi posti di lavoro e proteggere il nostro patrimonio comune». «Con questo evento l’Italia conferma il suo impegno per garantire la centralità della cultura come strumento di dialogo nel ...Su queste basi si fonda la nuova mossa del premier. A Zelensky chiede - ottenendolo - l'impegno ad accettare un patto che sblocchi i cereali. "Sono pronto", assicura il leader ucraino, ma soltanto con ...