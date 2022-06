Con i tagli del gas a Italia e Germania è iniziata la guerra russo-europea dell’energia (Di giovedì 16 giugno 2022) Le forniture di gas naturale russo non rappresentano più la garanzia di una volta. In Russia, a seguito della rottura di una tubazione, è scoppiato un grande incendio nel giacimento di Urengoyskoy, nella regione siberiana Yamal-Nenets. Si tratta del secondo giacimento di gas più grande del mondo dopo l’immenso South Pars/North Dome situato nei fondali del golfo persico tra Qatar e Iran. I social si sono sbizzarriti, tra chi “festeggia” per l’incidente inserendolo nella scia dei tanti incendi scoppiati in Russia negli ultimi tre mesi e tra chi dice che le sanzioni stanno iniziando a influire sull’efficienza dell’industria energetica russa. Di sicuro c’è che Mosca in questi giorni ha alzato il livello della minaccia contro l’Europa tagliando le esportazioni di gas: Gazprom oggi ha ridotto del 60 per cento le forniture attraverso il gasdotto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 giugno 2022) Le forniture di gas naturalenon rappresentano più la garanzia di una volta. In Russia, a seguito della rottura di una tubazione, è scoppiato un grande incendio nel giacimento di Urengoyskoy, nella regione siberiana Yamal-Nenets. Si tratta del secondo giacimento di gas più grande del mondo dopo l’immenso South Pars/North Dome situato nei fondali del golfo persico tra Qatar e Iran. I social si sono sbizzarriti, tra chi “festeggia” per l’incidente inserendolo nella scia dei tanti incendi scoppiati in Russia negli ultimi tre mesi e tra chi dice che le sanzioni stanno iniziando a influire sull’efficienza dell’industria energetica russa. Di sicuro c’è che Mosca in questi giorni ha alzato il livello della minaccia contro l’Europaando le esportazioni di gas: Gazprom oggi ha ridotto del 60 per cento le forniture attraverso il gasdotto ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Per Putin i flussi energetici sono lo strumento più sensato per rispondere alle sanzioni occidentali causando turbo… - vinierm : RT @ilfoglio_it: Per Putin i flussi energetici sono lo strumento più sensato per rispondere alle sanzioni occidentali causando turbolenze s… - federico_bosco : RT @ilfoglio_it: Per Putin i flussi energetici sono lo strumento più sensato per rispondere alle sanzioni occidentali causando turbolenze s… - universo_astro : RT @ilfoglio_it: Per Putin i flussi energetici sono lo strumento più sensato per rispondere alle sanzioni occidentali causando turbolenze s… - ilfoglio_it : Per Putin i flussi energetici sono lo strumento più sensato per rispondere alle sanzioni occidentali causando turbo… -