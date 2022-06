Cida | Stefano Cuzzilla è il nuovo presidente

Pubblicità

Adnkronos

Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Stefano Cuzzilla è il nuovo presidente di Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, che vanta un network di ... "Sono convinto che la nostra Confederazione, rinsaldando la coesione tra le diverse organizzazioni che la compongono diventerà decisiva per accelerare il cambiamento"