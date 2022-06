Ciclismo | Damiano Caruso non sarà al via dei Campionati Italiani | obiettivo Tour de France

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022) Vista la condizione, sarebbe partito sicuramente come favoritissimo o quasi.però ha fatto una scelta diversa: dopo la super performance al Giro del Delfinato, chiuso in quarta posizione, il siciliano continuerà ad allenarsi senza andare in gara fino alde. Il corridore della Bahrain-Victorious nondunque al via deiin Puglia di domenica prossima: la scelta era nell’aria, non è ancora ufficiale ma quasi. Come riportato da Quibicisport la conferma è arrivata dal direttore sportivo Alberto Volpi: scelta tecnica per il siciliano, per evitare troppe gare e troppi spostamenti prima della Grande Boucle. Dopo la seconda posizione alle spalle di Egan Bernal al Giro d’Italia 2021,punta in alto: ...