"Ci servono armi pesanti e moderne": così Zelensky nel punto stampa con Macron, Draghi e Scholz a Kiev (Di giovedì 16 giugno 2022) "Russia non vuole negoziare la pace, non vuole la pace. Il suo scopo è rovinare l'Ucraina e l'intera Europa", ha affermato il Presidente ucraino, Volodymir Zelensky, nella conferenza stampa che ha tenuto a Kiev con il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e il presidente della Romania, Iohannis, sottolineando il suo apprezzamento per la visita dei leader europei alla vigilia del giorno in cui la Commissione presenterà la sua raccomandazione sulla concessione dello status di candidato all'Ucraina. Zelensky ha spiegato che nel colloquio di oggi si è parlato dell'importanza di un "ulteriore aumento coordinato delle sanzioni contro la Russia e di come contrastare la crisi alimentare creata dalla Russia".

