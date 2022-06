Chicago Fire 9 | su Italia 1 | le anticipazioni della terza puntata

Pubblicità

ParliamoDiNews : Ascolti TV di mercoledì 15 giugno 2022: Scusate se esisto vince su L’ora, bene Chi l’ha visto e Chicago Fire | Mond… - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 15 giugno 2022: Scusate se esisto vince su L'ora, bene Chi l'ha visto e Chicago Fire… - bubinoblog : #ASCOLTITV 15 GIUGNO 2022: SCUSATE SE ESISTO, CHI L'HA VISTO, L'ORA, CHICAGO FIRE, TECHE VS PAPERE - zazoomblog : Ascolti tv 15 giugno 2022: Chi l’ha Visto? Controcorrente Chicago Fire Atlantide dati auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : Ascolti tv 15 giugno 2022: Chi l’ha Visto?, Controcorrente, Chicago Fire, Atlantide, dati auditel e share -

Sempre bene la serie "" su Italia 1: una media di 1.088.000 telespettatori e share del 7,32%. Su Rai 2 la serie " The Good Doctor " ha registrato 1.048.000 telespettatori con share del ...Su Italia 11.088.000 (7,3%). Su Rai2 The Good Doctor 1.048.000 (6,4%). Su Rete4 Controcorrente Prima serata 558.000 (4,5%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 369.000 (3,4%). ...Ascolti Tv mercoledì 15 giugno 2022. Come di consueto vediamo chi si è aggiudicato la sfida degli ascolti televisivi della prima serata di ieri. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” degli as ...La prossima settimana andranno in onda su Italia 1 i nuovi episodi della serie Chicago Fire 9. Nell’episodio intitolato “Nel bel mezzo dell’inverno”, ci sarà l’intervento dei vigili del fuoco in un ...