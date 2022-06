Chiara Nasti: “Le altre si svaccano, io neanche 1kg preso in gravidanza”. L’ex tronista Anna Munafò la gela: “Io ne ho presi 30, ma tu mi arrivi all’altezza dell’alluce” (Di giovedì 16 giugno 2022) Botta e risposta via social tra Chiara Nasti (influencer da 2mln di follower) e Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne. Ancora una volta è una esternazione dell’influencer napoletana, in dolce attesa, a far discutere. La ragazza, fidanzata con il calciatore Mattia Zaccagni, ha risposto ad un utente che non credeva al fatto che lei non avesse preso neanche 1kg durante la gravidanza, aggiungendo poi: “Cosa ci sarebbe di male? È una cosa così bella”. Quindi Nasti: “Nessuno, siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano, io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo il parto li toglierei subito”. “Sei presuntuosa e lanci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Botta e risposta via social tra(influencer da 2mln di follower) e, exdi Uomini e Donne. Ancora una volta è una esternazione dell’influencer napoletana, in dolce attesa, a far discutere. La ragazza, fidanzata con il calciatore Mattia Zaccagni, ha risposto ad un utente che non credeva al fatto che lei non avesse1kg durante la, aggiungendo poi: “Cosa ci sarebbe di male? È una cosa così bella”. Quindi: “Nessuno, siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si, io anche se prendo 20kg per la mianon ho problemi, dopo il parto li toglierei subito”. “Sei presuntuosa e lanci ...

