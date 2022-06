Chiara Nasti, commento choc su Instagram. Nuova bufera: «Le donne incinte svaccano, io no» (Di giovedì 16 giugno 2022) Chiara Nasti alle polemiche, ormai, ci ha fatto l'abitudine. Da quando è incinta, poi, le sue diChiarazioni e i suoi comportamenti sembrano proprio non andar a genio degli utenti social. E... Leggi su leggo (Di giovedì 16 giugno 2022)alle polemiche, ormai, ci ha fatto l'abitudine. Da quando è incinta, poi, le sue dizioni e i suoi comportamenti sembrano proprio non andar a genio degli utenti social. E...

Pubblicità

sdegnata : RT @DarkLadyMouse: Chiara Nasti ci tiene a farci sapere che le donne che mettono su chili in gravidanza sono 'svaccate', ma sulle influence… - Pesciolinibluu : Il problema di Chiara Nasti sono le persone che la seguono: toglietele il segui, non mettetele i likes e vediamo se… - andreaw_bennon : RT @DarkLadyMouse: Chiara Nasti ci tiene a farci sapere che le donne che mettono su chili in gravidanza sono 'svaccate', ma sulle influence… - LucaBallabio1 : RT @DarkLadyMouse: Chiara Nasti ci tiene a farci sapere che le donne che mettono su chili in gravidanza sono 'svaccate', ma sulle influence… - imPede_ : RT @DarkLadyMouse: Chiara Nasti ci tiene a farci sapere che le donne che mettono su chili in gravidanza sono 'svaccate', ma sulle influence… -