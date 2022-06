"Chi se ne frega!". Calenda scatenato, vomita odio sulla Meloni, cosa gli scappa di bocca (Di giovedì 16 giugno 2022) Carlo Calenda si unisce al coro della sinistra che mette nel mirino Giorgia Meloni dopo l'ottima prestazione di Fratelli d'Italia alle Amministrative. La leader di Fratelli d'Italia è stata letteralmente massacrata per un suo intervento alla convention di Vox in Spagna. Un intervento in cui la Meloni ha ribadito i punti principali della politica della destra e ha rivendicato con forza ciò in cui crede. E così, apriti cielo, è finita nel tritacarne della sinistra e delle critiche feroci in alcuni talk show che strizzano l'occhio al mondo progressista. A questo coro di attacchi si aggiunto anche il leader di Azione che senza usare giri di parole ha messo nel mirino non solo la Meloni ma anche lo stesso Matteo Salvini. Ospite a L'Aria che tira di Myrta Merlino, Calenda ha affermato: "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Carlosi unisce al coro della sinistra che mette nel mirino Giorgiadopo l'ottima prestazione di Fratelli d'Italia alle Amministrative. La leader di Fratelli d'Italia è stata letteralmente massacrata per un suo intervento alla convention di Vox in Spagna. Un intervento in cui laha ribadito i punti principali della politica della destra e ha rivendicato con forza ciò in cui crede. E così, apriti cielo, è finita nel tritacarne della sinistra e delle critiche feroci in alcuni talk show che strizzano l'occhio al mondo progressista. A questo coro di attacchi si aggiunto anche il leader di Azione che senza usare giri di parole ha messo nel mirino non solo lama anche lo stesso Matteo Salvini. Ospite a L'Aria che tira di Myrta Merlino,ha affermato: "La ...

MatteoRichetti : #Conte e #Salvini sono entrambi tentati dall’uscire dal Governo #Draghi. Il cuore è sempre giallo verde. Ma il prob… - MIDVRlYA : a me non frega davvero niente avere o meno lo stesso pensiero, anzi, mi son fatta certi discorsi tranquilli con chi… - gianpiero1965 : @Lidia_Undiemi Altro aspetto da non sottovalutare, è il considerare la politica come una tifoseria di calcio...chi… - Infingardo11 : @ProfCampagna E sai chi c..zo se ne frega di cosa reputi tu??!!! - laprincipessab : RT @Cattleya980: Non c'è peggior sordo di chi non gliene frega un cazzo. -