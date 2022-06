Chelsea, con l’uscita di Lukaku i Blues pensano a Lewandowski (Di giovedì 16 giugno 2022) La cessione di Lukaku potrebbe spingere il Chelsea a virare su Lewandowski, obiettivo di mercato dichiarato del Barcellona Il Chelsea è ormai vicino a cedere Lukaku all’Inter. Cessione che lascerebbe uno spazio vuoto nella casella degli attaccanti, ed ecco che i Blues potrebbero virare su Lewandowski. Il polacco, da tempo nel mirino del Barcellona, sta aspettando che gli spagnoli trovino l’accordo con il Bayern Monaco. Attenzione, dunque, agli inglesi che ora potrebbero insidiare la trattativa. Lo riporta la Bild. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) La cessione dipotrebbe spingere ila virare su, obiettivo di mercato dichiarato del Barcellona Ilè ormai vicino a cedereall’Inter. Cessione che lascerebbe uno spazio vuoto nella casella degli attaccanti, ed ecco che ipotrebbero virare su. Il polacco, da tempo nel mirino del Barcellona, sta aspettando che gli spagnoli trovino l’accordo con il Bayern Monaco. Attenzione, dunque, agli inglesi che ora potrebbero insidiare la trattativa. Lo riporta la Bild. L'articolo proviene da Calcio News 24.

