Che fine ha fatto Greta Spreafico? | Grande paura per la cantante scomparsa (Di giovedì 16 giugno 2022) L’appello della famiglia e degli amici della 53enne originaria di Erba: “Siamo qui, ti volgiamo bene e siamo pronti ad aiutarti in qualsiasi modo” Sono disperati gli amici e i famigliari di Greta Spreafico, 53enne originaria di Erba in provincia di Como scomparsa sabato 4 giugno da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Non si hanno più notizie da quel giorno, in cui a dare l’allarme è stato il compagno. E’ stato lui a recarsi presso l’abitazione della donna nella zona di Ca’ Tiepolo. Greta, però, non era a casa, così come la sua Kia Picanto. Dei due telefoni di cui la donna era in possesso, solo uno è stato ritrovato a casa mentre l’altro risulta spento. L’ultimo avvistamento di Greta risale sempre a quel giorno nel bar del paese, mentre l’ultimo messaggio inviato risale alla sera ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 giugno 2022) L’appello della famiglia e degli amici della 53enne originaria di Erba: “Siamo qui, ti volgiamo bene e siamo pronti ad aiutarti in qualsiasi modo” Sono disperati gli amici e i famigliari di, 53enne originaria di Erba in provincia di Comosabato 4 giugno da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Non si hanno più notizie da quel giorno, in cui a dare l’allarme è stato il compagno. E’ stato lui a recarsi presso l’abitazione della donna nella zona di Ca’ Tiepolo., però, non era a casa, così come la sua Kia Picanto. Dei due telefoni di cui la donna era in possesso, solo uno è stato ritrovato a casa mentre l’altro risulta spento. L’ultimo avvistamento dirisale sempre a quel giorno nel bar del paese, mentre l’ultimo messaggio inviato risale alla sera ...

GuidoDeMartini : ?? 15-6, ARRIVA ALLA FINE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GOVERNO ?? COVID: Il decreto stabilisce la proroga al 30 settem… - CarloCalenda : Maria Elena è stata vittima di un linciaggio mediatico e giudiziario che non ha paragoni. Ed è accaduto perché è un… - marattin : L’assoluzione di #PierluigiBoschi dimostra che ad essere totalmente fuori asse non è la magistratura (che alla fine… - GiorgioAntonel1 : RT @Stefano173456: L'italia è una bugia terribile ..e oggi dovremmo subire attraverso i telegiornali l'immagine dell'eroe di guerra #Dragh… - 1974_luna : RT @oblivion218: Alla fine andiamo da uno bravo per colpa di qualcuno che non ci è andato. -