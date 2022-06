Che auto guida il Team VR46 di Valentino Rossi (Di giovedì 16 giugno 2022) ? Per saperlo basta riavvolgere il nastro dell'ultima Milano Design Week, quando Cupra ha consegnato le vetture ufficiali al Team Director, Alessio Salucci Uccio e ai piloti della VR46 Riders Academy, Celestino Vietti Ramus e Andrea Migno. I centauri sono arrivati al Cupra Garage Milano direttamente dal weekend di gare del GP di Catalunya e hanno ricevuto le chiavi delle tre Cupra Formentor a loro dedicate. Uccio, in particolare, ha ricevuto una Formentor VZ5, ovvero la versione più sportiva della crossover made in Barcellona che sotto il cofano anteriore monta il 2.5 TSI 5 cilindri da 390 CV e 480 Nm, che la fa volare da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. La VZ5, inoltre, ha la trazione integrale attiva, con il differenziale posteriore che può ripartire fino al 100% della coppia su una sola ruota, per eseguire dei drift perfetti. Il resto della scheda ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 16 giugno 2022) ? Per saperlo basta riavvolgere il nastro dell'ultima Milano Design Week, quando Cupra ha consegnato le vetture ufficiali alDirector, Alessio Salucci Uccio e ai piloti dellaRiders Academy, Celestino Vietti Ramus e Andrea Migno. I centauri sono arrivati al Cupra Garage Milano direttamente dal weekend di gare del GP di Catalunya e hanno ricevuto le chiavi delle tre Cupra Formentor a loro dedicate. Uccio, in particolare, ha ricevuto una Formentor VZ5, ovvero la versione più sportiva della crossover made in Barcellona che sotto il cofano anteriore monta il 2.5 TSI 5 cilindri da 390 CV e 480 Nm, che la fa volare da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. La VZ5, inoltre, ha la trazione integrale attiva, con il differenziale posteriore che può ripartire fino al 100% della coppia su una sola ruota, per eseguire dei drift perfetti. Il resto della scheda ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Auto elettrica per tutti, o meglio per tutti i benestanti che potranno permettersi di comprarla e mantenerla (pochi… - AngeloCiocca : Avete presente coloro che a sinistra, da ieri parlano di svolta 'green' dopo l'ok allo stop delle auto a #benzina e… - fattoquotidiano : Sotto una pioggia e un vento che sanno d’autunno, l’avvocato scende dall’auto. Un bimbo sorprende la scorta e gli s… - jacopogiliberto : RT @robellardi: @carlopiana Dovresti vedere a Padova dove le strisce pedonali sono anche per i ciclisti che le impegnano in velocità obblig… - GiuseppeDiSilv6 : MUORE ALL'IMPROVVISO L'EX CALCIATORE DEL TORINO #AKEEMOMOLADE.NON STAVA BENE E SI ERA RECATO PIÙ VOLTE IN OSPEDALE.… -