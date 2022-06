Charlene di Monaco | il Covid solo una scusa | conferme agghiaccianti sul vero male che la ha colpita

(Di giovedì 16 giugno 2022) Un altro mistero, un calvario che sembra non finire mai, quello didi, la principessa triste, che due settimane fa aveva contratto il coronavirus. Peccato che da quel momento, di lei, si siano perse le tracce. Sparita ormai da quindici giorni. Tanto che inizia a farsi strada il sospetto che quella delsiauna. Che fine ha fatto? Per certo al Gran Premio di Formula 1 che si è tenuto aa fine maggio era apparsa in gran forma. Ma col passare dei giorni, come detto in premessa, si infittiscono le voci sul suo precario stato di salute. Ilun alibi? Actu France solleva un dubbio parlando di un "crollo improvviso" dovuto al ruolo di Nicole Coste. L'ex amante di Alberto, che ...

