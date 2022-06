(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Italia Viva pronta a dar vita a unentro le elezioni politiche del 2023. “Percentuali di riuscita? Non ho dubbi, il”, dice il presidente Iv Ettorea Radio Leopolda. Ma “più che di tempi però io parlerei di contenuti, più che di formule di proposte politiche – aggiunge– non ha senso parlare di alleanze tra partiti incompatibili a governare. Guardiamo il cosiddetto ‘campo largo’ di Letta, di cui non vogliamo e non possiamo far parte, perché sarebbe una scelta incoerente sulla giustizia, riforme, investimenti e sulle scelte economiche con cui non abbiamo nulla a che spartire come il reddito di cittadinanza”. A confermare la rotta è anche il leader Matteosecondo il quale “loper un...

Pubblicità

meb : La creazione di un grande centro riformista è una strada possibile e doverosa. La dobbiamo percorrere insieme, senz… - ilfoglio_it : Il piano di Matteo Renzi è creare un terzo polo - progressista, riformista e anti populista - che comprenda Carlo C… - lucianonobili : «Un Centro riformista che dica no a sovranisti e populisti è non solo possibile ma anche necessario. Ad esempio uno… - ledicoladelsud : Centro riformista, Renzi: “Lo spazio c’è”. Rosato: “Si fa al 100%” - LocalPage3 : Centro riformista, Renzi: 'Lo spazio c'è'. Rosato: 'Si fa al 100%' -

Lo spazio per unc'è tutto ma deve prevalere la politica, non le ambizioni personali. Noi ci siamo e ci saremo", ha scritto il leader di Iv. "Percentuali di riuscita di costituire ...Roma, 16 giu. " "Amministrative. Ha vinto la destra al primo turno. Il centrosinistra mi pare, invece, in vantaggio per il secondo turno. Lo spazio per unc'è tutto ma deve prevalere la politica, non le ambizioni personali. Noi ci siamo e ci saremo". Così Matteo Renzi nella enews.(Adnkronos) – Italia Viva pronta a dar vita a un Centro riformista entro le elezioni politiche del 2023. “Percentuali di riuscita Non ho dubbi, il 100%”, dice il presidente Iv Ettore Rosato a Radio ...Alle elezioni comunali di Santa Maria di Sala la giovane candidata risulta la seconda più votata in assoluto: 'La buona politica deve partire dai ...