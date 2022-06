Castità prima delle nozze, Paolo Brosio: "Il Papa ha ragione, ma io non ci riesco" (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giornalista ha commentato l'invito alla Castità alle giovani coppie non sposate fatto da Papa Francesco: "Anche io ho ceduto al peccato" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giornalista ha commentato l'invito allaalle giovani coppie non sposate fatto daFrancesco: "Anche io ho ceduto al peccato"

Pubblicità

lucasofri : Il Papa non ha 'detto' niente. La storia non c'entra niente con arrivare vergini al matrimonio (anzi, si parla pure… - nick_bhudson : @egoblvck_ ovunque mi giro son tutti parenti, un altro po' faccio prima a fare il voto di castità - fetfruners : @hautevilles in realtà sì lo dice: 'quei valori e di quelle attenzioni che la virtù della castità insegna: il rispe… - anto4261 : RT @Ci1812: Con quale ardire sollecitano alla castità prima del matrimonio, quando nel loro ambiente e’ esistito ed esiste ancora l’orrore… - BarbieRapetz1 : RT @Dio: Papa Francesco alle giovani coppie: 'Prima del matrimonio praticate la castità'. Le giovani coppie: 'Ma quindi se non ci sposiamo… -