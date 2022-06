Caro carburanti, la benzina torna sopra i 2 euro anche a Monreale: quando potrebbe calare il prezzo? (Di giovedì 16 giugno 2022) torna a salire il prezzo della benzina in tutta Italia e anche Monreale non è stata risparmiata. Il carburante in un distributore ha superato la soglia dei due euro al litro, cifre che ricordano l’inverno scorso quando il costo era salito addirittura a 2,17 euro al litro, se non oltre. Questa situazione grava, come sempre, alle tasche dei cittadini che non arrivano a fine mese e per rifornire una vettura sono costretti a spendere cifre elevatissime per pochi litri di carburante. In questa settimana dovrebbe essersi fermato il ritmo di questo ennesimo rialzo dei prezzi con una media che rimane sopra i due euro al litro in tutta Italia. Secondo l’osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, la ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 16 giugno 2022)a salire ildellain tutta Italia enon è stata risparmiata. Il carburante in un distributore ha superato la soglia dei dueal litro, cifre che ricordano l’inverno scorsoil costo era salito addirittura a 2,17al litro, se non oltre. Questa situazione grava, come sempre, alle tasche dei cittadini che non arrivano a fine mese e per rifornire una vettura sono costretti a spendere cifre elevatissime per pochi litri di carburante. In questa settimana dovrebbe essersi fermato il ritmo di questo ennesimo rialzo dei prezzi con una media che rimanei dueal litro in tutta Italia. Secondo l’osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, la ...

Pubblicità

HowardRoarkjr : ??? Sappiate che il problema caro carburanti non è affrontato in maniera strutturale. Ora è tutto jazz fino a sett… - QdSit : Si sale ancora sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso i… - porette3 : @BlowOfTheWind @resze7 @gabrybeca Lavoro in un contesto di alto livello, ingegneria per automobili, viaggio e sono… - MarcoPic12 : RT @ilCoperchio: Piccoli particolari. Ieri l'aumento dei carburanti lo chiamavano 'caro benzina' oggi - per abituarci - cominciano a chiam… - abkhazian78 : @damiano755 @Omo_Salvadego__ Caro carburanti, traffico, inquinamento, crisi climatica. -