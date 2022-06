Capelli biondo platino, addominali scolpiti: ecco il primo scatto di Ryan Gosling nei panni di Ken nel nuovo film su Barbie (Di giovedì 16 giugno 2022) Biondissimo, gilet di jeans aperta che lascia intravedere gli addominali scolpiti, elastico delle mutande che spunta in bella vista dai pantaloni a vita bassa e l’abbronzatura calforniana: l’attore canadese Ryan Gosling si è perfettamente calato nei panni di Ken, lo storico fidanzato di Barbie. La prima foto diffusa da Warner Bros mostra il look dell’attore impegnato in questi giorni sul set del nuovo film “Barbie”, dedicato proprio alla bambola più famosa e amata di sempre. Diretto da Greta Gerwig, uscirà nei cinema americani il 21 luglio 2023. L’attore recita la parte del celebre fidanzato di Barbie, impersonata da Margot Robbie, attrice australiana conosciuta anche per il ruolo di Harley Quinn, l’ex ragazza di Joker ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Biondissimo, gilet di jeans aperta che lascia intravedere gli, elastico delle mutande che spunta in bella vista dai pantaloni a vita bassa e l’abbronzatura calforniana: l’attore canadesesi è perfettamente calato neidi Ken, lo storico fidanzato di. La prima foto diffusa da Warner Bros mostra il look dell’attore impegnato in questi giorni sul set del”, dedicato proprio alla bambola più famosa e amata di sempre. Diretto da Greta Gerwig, uscirà nei cinema americani il 21 luglio 2023. L’attore recita la parte del celebre fidanzato di, impersonata da Margot Robbie, attrice australiana conosciuta anche per il ruolo di Harley Quinn, l’ex ragazza di Joker ...

