Canovi: “Mertens? Di solito ci si muove in anticipo: Napoli dubbioso dall’inizio” (Di giovedì 16 giugno 2022) Alessandro Canovi è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo. Questo il commento del noto procuratore, che si è soffermato in particolare sul Napoli: “Non sta smantellando, ma bisogna vedere cosa faranno Koulibaly e Osimhen. Se verranno ceduti, gli azzurri perderebbero due giocatori fondamentali. Rinnovo Mertens? Non siamo noi a decidere, ma è il mercato che fa le cifre. Questi sono calciatori che se vogliono essere rinnovati, la dirigenza si muove con molto anticipo. Invece, essersi mossi all’ultimo significa che il Napoli nutriva già molti dubbi su di lui. Evidentemente, a 35 anni, il Napoli ritiene di poterlo sostituire con relativa facilità”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Alessandroè intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo. Questo il commento del noto procuratore, che si è soffermato in particolare sul: “Non sta smantellando, ma bisogna vedere cosa faranno Koulibaly e Osimhen. Se verranno ceduti, gli azzurri perderebbero due giocatori fondamentali. Rinnovo? Non siamo noi a decidere, ma è il mercato che fa le cifre. Questi sono calciatori che se vogliono essere rinnovati, la dirigenza sicon molto. Invece, essersi mossi all’ultimo significa che ilnutriva già molti dubbi su di lui. Evidentemente, a 35 anni, ilritiene di poterlo sostituire con relativa facilità”. SportFace.

