Campagna d’odio contro Meloni. Lei risponde: volete che qualche spostato mi elimini? Ora basta (video) (Di giovedì 16 giugno 2022) Un altro video di risposta di Giorgia Meloni ai suoi detrattori. Lo ha appena pubblicato sulla sua pagina Fb la leader di Fratelli d’Italia. Il video mette insieme spezzoni di dibattiti che riguardano Meloni andati in onda su La7 in sole 24 ore. Ai quali lei replica così: “In questi spezzoni c’è un po’ di tutto. L’accusa di essere assassina, buffona, circondata da nazisti, di essere come Putin. E un conduttore che mi definisce “la donna nera”. Gente rabbiosa che reagisce con livore al fatto che FdI continua a vincere – continua Meloni – ma c’è anche qualcosa di più”. “Il fatto è che se tu dici a milioni di italiani che io sono pericolosa e potrei uccidere, invadere e fare del male magari a qualcuno viene in mente di eliminarmi. Finora ho consentito che si andasse spesso oltre i limiti. Mi sono stufata ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Un altrodi risposta di Giorgiaai suoi detrattori. Lo ha appena pubblicato sulla sua pagina Fb la leader di Fratelli d’Italia. Ilmette insieme spezzoni di dibattiti che riguardanoandati in onda su La7 in sole 24 ore. Ai quali lei replica così: “In questi spezzoni c’è un po’ di tutto. L’accusa di essere assassina, buffona, circondata da nazisti, di essere come Putin. E un conduttore che mi definisce “la donna nera”. Gente rabbiosa che reagisce con livore al fatto che FdI continua a vincere – continua– ma c’è anche qualcosa di più”. “Il fatto è che se tu dici a milioni di italiani che io sono pericolosa e potrei uccidere, invadere e fare del male magari a qualcuno viene in mente di eliminarmi. Finora ho consentito che si andasse spesso oltre i limiti. Mi sono stufata ...

