Calendario Giochi del Mediterraneo 2022: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) La 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo si terrà dal 24 giugno al 6 luglio 2022 ad Orano, in Algeria: sono in programma gare in 24 discipline ed un totale di 204 specialità, delle quali 112 maschili e 92 femminili. Oltre agli eventi inseriti nel programma ufficiale, gli scacchi saranno presenti come disciplina dimostrativa. Escono del programma ufficiale dei Giochi del Mediterraneo golf e triathlon, mentre viene confermata la presenza del basket 3×3. Calcio e pallanuoto saranno presenti soltanto col torneo maschile. Il broadcaster internazionale della manifestazione sarà l’EBU, quindi la RAI potrà trasmettere l’evento. Di seguito il Calendario della 19ma edizione dei Giochi del ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) La 19ma edizione deidelsi terrà dal 24 giugno al 6 luglioad Orano, in Algeria: sono ingare in 24 discipline ed un totale di 204 specialità, delle quali 112 maschili e 92 femminili. Oltre agli eventi inseriti nelufficiale, gli scacchi saranno presenti come disciplina dimostrativa. Escono delufficiale deidelgolf e triathlon, mentre viene confermata la presenza del basket 3×3. Calcio e pallanuoto saranno presenti soltanto col torneo maschile. Il broadcaster internazionale della manifestazione sarà l’EBU, quindi la RAI potrà trasmettere l’evento. Di seguito ildella 19ma edizione deidel ...

Pubblicità

enorasi_ : @Bontix92 Ma sì, se non fosse per il fatto che FE funziona proprio gli eventi pianificati nel suo calendario ?? con… - DaniBalla14 : @m_dreamparadise Pensa che ancora non hai provato ai giochi che ti fanno tirare giù il calendario ?? - 0verflow8 : RT @IGNitalia: Nuova data da segnare sul calendario: il #NaconConnect torna a luglio con trailer, gameplay e novità. Tra i giochi presenti… - Nellinson : RT @IGNitalia: Nuova data da segnare sul calendario: il #NaconConnect torna a luglio con trailer, gameplay e novità. Tra i giochi presenti… - IGNitalia : Nuova data da segnare sul calendario: il #NaconConnect torna a luglio con trailer, gameplay e novità. Tra i giochi… -