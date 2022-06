Calenda: “Punto a una coalizione Ursula con Draghi e una squadra diversa” (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA – “Fare una larga coalizione che appoggi un secondo mandato di Draghi, magari con una squadra diversa. Questo è il mio progetto politico: una coalizione Ursula che continui con Draghi”. E’ quanto ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda (foto), intervistato questa mattina nel programma televisivo “L’aria che tira” in onda su La7. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA – “Fare una largache appoggi un secondo mandato di, magari con una. Questo è il mio progetto politico: unache continui con”. E’ quanto ha detto il segretario di Azione, Carlo(foto), intervistato questa mattina nel programma televisivo “L’aria che tira” in onda su La7. L'articolo L'Opinionista.

