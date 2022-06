Calciomercato Torino, per Mandragora rifiutata l’offerta al ribasso alla Juve (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Torino, proposta una offerta al ribasso per il riscatto di Mandragora dalla Juve, ma i bianconeri hanno rifiutato Il futuro di Mandragora resta un rebus da risolvere. Per Sky Sport l’obbligo di riscatto da parte del Torino non è scattato, con il club granata che non ha intenzione di pagare i 14 milioni richiesti dalla Juve. Tra le due squadre ci sono stati nuovi contatti che hanno portato ad un’offerta da 7-8 milioni, ma i bianconeri non sono convinti di cederlo ad un prezzo così al ribasso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022), proposta una offerta alper il riscatto di, ma i bianconeri hanno rifiutato Il futuro diresta un rebus da risolvere. Per Sky Sport l’obbligo di riscatto da parte delnon è scattato, con il club granata che non ha intenzione di pagare i 14 milioni richiesti d. Tra le due squadre ci sono stati nuovi contatti che hanno portato ad un’offerta da 7-8 milioni, ma i bianconeri non sono convinti di cederlo ad un prezzo così al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

