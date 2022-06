Calciomercato Torino, c’è già il nome per il post-Bremer: dalla Ligue 1 (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Torino si starebbe già guardando intorno per andare a completare il reparto difensivo e non solo. Visto l’ottimo campionato, Gleison Bremer ha già le valige in mano destinazione Milano neroazzurra, anche se un’offerta giusta non è ancora arrivata. Tra i tanti profili visti dalla dirigenza piemontese si è aggiunta una nuova possibilità da prendere in considerazione, infatti al Toro è stato offerto anche il difensore belga in forza al Reims, Wout Faes. Sul giocatore ci sono anche altre squadre, ma per ora il Torino ha gradito questa proposta. Si vedrà nei prossimi giorni se si sbloccherà la trattativa Bremer e se, perché no, il club Torinese troverà un sostituto adatto. Bremer-Torino-Sostituto Per ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sportitalia, ilsi starebbe già guardando intorno per andare a completare il reparto difensivo e non solo. Visto l’ottimo campionato, Gleisonha già le valige in mano destinazione Milano neroazzurra, anche se un’offerta giusta non è ancora arrivata. Tra i tanti profili vistidirigenza piemontese si è aggiunta una nuova possibilità da prendere in considerazione, infatti al Toro è stato offerto anche il difensore belga in forza al Reims, Wout Faes. Sul giocatore ci sono anche altre squadre, ma per ora ilha gradito questa proa. Si vedrà nei prossimi giorni se si sbloccherà la trattativae se, perché no, il club Torinese troverà un sostituto adatto.-Sostituto Per ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il dialogo tra la #Juventus e #DiMaria va avanti. Come quello con l'#AtleticoMadrid per trattenere #Morata a Torino… - GiovaAlbanese : Nessun avanzamento sulla trattativa #Morata, dopo il summit che si è tenuto nei giorni scorsi tra #Juventus e… - CalcioOggi : Calciomercato Torino, nuova concorrente per Joao Pedro: irrompe il Monza - Toro News - STnews365 : Torino: nuovo nome per la sostituzione di Bremer. Tra i tanti nomi vagliati si è aggiunto quello del difensore del… - Toro_News : ??| CALCIOMERCATO L’obiettivo di mercato del #Torino Joao #Pedro ha gli occhi puntati anche di altre squadre: tra… -