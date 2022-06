Calciomercato Sassuolo, il nuovo acquisto è già sbarcato in Italia! (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Sassuolo vuole consolidarsi e provare a migliorare un campionato più che positivo concluso solo un mese fa. Vuole farlo lanciando nuovi talenti, così come stato fatto con i vari Scamacca, Raspadori, Frattesi e Maxime Lopez, adesso diventati oggetti del desiderio di numerose squadre sia nel nostro campionato, in Serie A, sia nelle varie Liga, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Il lavoro svolto da Dionisi è sicuramente mirato ad uno sviluppo contestuale di squadra ed individualità, a maggior ragione se quest’ultima è giovane. “Pronto e motivato, ho scelto il #Sassuolo perché credo sia la squadra giusta per crescere”: su @SkySport e @DiMarzio le prime parole e le prime immagini di Augustin #Alvarez al suo arrivo a Milano. Subito visite e firma #Calciomercato pic.twitter.com/WlK1kePa5T— Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) June 16, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilvuole consolidarsi e provare a migliorare un campionato più che positivo concluso solo un mese fa. Vuole farlo lanciando nuovi talenti, così come stato fatto con i vari Scamacca, Raspadori, Frattesi e Maxime Lopez, adesso diventati oggetti del desiderio di numerose squadre sia nel nostro campionato, in Serie A, sia nelle varie Liga, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Il lavoro svolto da Dionisi è sicuramente mirato ad uno sviluppo contestuale di squadra ed individualità, a maggior ragione se quest’ultima è giovane. “Pronto e motivato, ho scelto il #perché credo sia la squadra giusta per crescere”: su @SkySport e @DiMarzio le prime parole e le prime immagini di Augustin #Alvarez al suo arrivo a Milano. Subito visite e firma #pic.twitter.com/WlK1kePa5T— Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) June 16, ...

