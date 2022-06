Calciomercato Milan – Sanches vicino: si può chiudere già entro giugno (Di giovedì 16 giugno 2022) Renato Sanches ad un passo dal Milan in questo Calciomercato estivo. Dopo Divock Origi, è il giocatore più vicino di tutti ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 giugno 2022) Renatoad un passo dalin questoestivo. Dopo Divock Origi, è il giocatore piùdi tutti ai rossoneri

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: accordo raggiunto con il Crotone per l'acquisto di #Messias - cmdotcom : #Calciomercato, #Milan in pressing per #Asensio: lui dice no al rinnovo col #RealMadrid, così può arrivare in rosso… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: continuano i contatti per il riscatto di #Messias. Il club vuole chiudere entro… - asromaliveit1 : In attesa di novità sul fronte #Zaniolo, a #Trigoria sono al lavoro per il rinnovo dell'eclettico centrocampista di… - BELUSHI69 : Ora... Io capisco tutto... Ma tutti che parlano di giocatori calciomercato milan... Etc..Ma ragionando col cervello… -