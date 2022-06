Calciomercato Milan – Ibrahimovic per sempre: contratto già pronto (Di giovedì 16 giugno 2022) Zlatan Ibrahimovic rinnoverà il suo contratto con il Milan nel Calciomercato estivo. A fine carriera, poi, potrebbe restare in società Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 giugno 2022) Zlatanrinnoverà il suocon ilnelestivo. A fine carriera, poi, potrebbe restare in società

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: accordo raggiunto con il Crotone per l'acquisto di #Messias - cmdotcom : #Calciomercato, #Milan in pressing per #Asensio: lui dice no al rinnovo col #RealMadrid, così può arrivare in rosso… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: continuano i contatti per il riscatto di #Messias. Il club vuole chiudere entro… - milansette : Milan, Caldara verso l'addio dopo il prestito al Venezia #acmilan #rossoneri - milansette : Milan, sono ore decisive per i riscatti di Messias e Florenzi #acmilan #rossoneri -