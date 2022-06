Calciomercato Milan – Dalla Francia: “PSG su Botman se salta Skriniar” (Di giovedì 16 giugno 2022) Damien Degorre, giornalista francese de 'L'Équipe', ha parlato di un possibile inserimento del PSG per Botman qualora saltasse Skriniar Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 giugno 2022) Damien Degorre, giornalista francese de 'L'Équipe', ha parlato di un possibile inserimento del PSG perqualorasse

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: accordo raggiunto con il Crotone per l'acquisto di #Messias - cmdotcom : #Calciomercato, #Milan in pressing per #Asensio: lui dice no al rinnovo col #RealMadrid, così può arrivare in rosso… - calciomercatoit : ?? - kaimmelo : RT @Bufoz95: @milan_corner @DiMarzio @acmilan Non è ancora cominciato il calciomercato e abbiamo già fatto una bella portafojata tra Messia… - fabri_sbernini : Primo calciomercato del milan su twitter, non arrivo a fine estate. -