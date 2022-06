Calciomercato Lazio, terzino in arrivo: Tare affonda il colpo per Pedrinho (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti vicini all’arrivo di un nuovo terzino. Tare pronto ad affondare il colpo per Pedrinho Si infiamma la pista Pedrinho in casa Lazio. Il Corriere dello Sport riporta dell’intenzione del d.s. biancoceleste Igli Tare di accelerare per il giovanissimo terzino del Santos in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre (e quindi libero di firmare per chiunque dal primo luglio). Per Pedrinho sarebbe pronto un contratto triennale. Il club brasiliano tenterà un rilancio per il rinnovo dopo una riunione che si terrà a breve per decidere il da farsi, una mossa però che sembra essere fuori tempo massimo. Il noto quotidiano romano poi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022): i biancocelesti vicini all’di un nuovopronto adre ilperSi infiamma la pistain casa. Il Corriere dello Sport riporta dell’intenzione del d.s. biancoceleste Iglidi accelerare per il giovanissimodel Santos in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre (e quindi libero di firmare per chiunque dal primo luglio). Persarebbe pronto un contratto triennale. Il club brasiliano tenterà un rilancio per il rinnovo dopo una riunione che si terrà a breve per decidere il da farsi, una mossa però che sembra essere fuori tempo massimo. Il noto quotidiano romano poi ...

