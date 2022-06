Calciomercato Cremonese, non solo Brunori: per l’attacco piace anche Cambiaghi (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Cremonese: i grigiorossi cercano rinforzi in attacco, con Brunori e Cambiaghi i due obiettivi in cima alla lista La Cremonese non vuole fare da comparsa nella prossima Serie A e cerca rinforzi in attacco che possano dare spinta e gol a mister Alvini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi dei grigiorossi è Brunori, bomber fresco di promozione in B col Palermo. Ma non solo. Il club lombardo avrebbe messo nel mirino anche Cambiaghi, giovane e duttile attaccante di proprietà dell’Atalanta che nelle ultime settimane si è messo in mostra con l’Under 21. La discussioni sono aperte e la Cremonese starebbe cercando di far valere gli ottimi rapporti che ci sono con la dirigenza della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022): i grigiorossi cercano rinforzi in attacco, coni due obiettivi in cima alla lista Lanon vuole fare da comparsa nella prossima Serie A e cerca rinforzi in attacco che possano dare spinta e gol a mister Alvini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi dei grigiorossi è, bomber fresco di promozione in B col Palermo. Ma non. Il club lombardo avrebbe messo nel mirino, giovane e duttile attaccante di proprietà dell’Atalanta che nelle ultime settimane si è messo in mostra con l’Under 21. La discussioni sono aperte e lastarebbe cercando di far valere gli ottimi rapporti che ci sono con la dirigenza della ...

