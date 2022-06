Calciomercato Cagliari, anche in Liga pensano a Joao Pedro: la situazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: non solo i club di Serie A, ma in Spagna starebbero pensando di acquistare Joao Pedro Dopo la retrocessione in Serie B, il Cagliari è costretto a cedere il suo grande leader con la maglia numero 10. Joao Pedro saluterà infatti la Sardegna per accasarsi altrove. Ma dove? Il futuro dell’italo brasiliano resta tuttora un rebus nonostante sia chiara la bagarre fra Monza e Torino. Le due squadre italiane non hanno trovato un accordo con il Cagliari e resta una distanza considerevole fra le parti. Il Calciomercato non è ancora iniziato e il tempo non manca. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Joao Pedro ha tanti estimatori e non solo in Italia. C’è la possibilità che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022): non solo i club di Serie A, ma in Spagna starebbero pensando di acquistareDopo la retrocessione in Serie B, ilè costretto a cedere il suo grande leader con la maglia numero 10.saluterà infatti la Sardegna per accasarsi altrove. Ma dove? Il futuro dell’italo brasiliano resta tuttora un rebus nonostante sia chiara la bagarre fra Monza e Torino. Le due squadre italiane non hanno trovato un accordo con ile resta una distanza considerevole fra le parti. Ilnon è ancora iniziato e il tempo non manca. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,ha tanti estimatori e non solo in Italia. C’è la possibilità che ...

