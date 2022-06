(Di giovedì 16 giugno 2022) Rom a, 16 giu. (Adnkronos) - "Germania-Italia? Ahimé l'ho vista, così come ho visto Italia-Macedonia del nord. Il mondo del calcioavere una grande riforma,dai". Lo ha detto, ospite a "Un giorno da pecora" di Radio 1 Rai, la sottosegretaria allo sport Valentina. Due eliminazioni di seguito dai Mondiali "devono avviare una grande riflessione. Questione di ius soli? Non solo, è una questione di sistema: le componenti dello sport devono dialogare". Quanto act della Nazionale "è assolutamente la persona giusta: Roberto è una persona equilibrata, molto seria, capace e professionale sul lavoro".

Calcio: Vezzali, 'deve ripartire dai vivai, Mancini ct giusto per Azzurri'