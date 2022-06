Calcio: non solo Psg per Luis Campos, continuerà a lavorare anche per il Celta Vigo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - C'è un caso che coinvolge Luis Campos, il nuovo uomo mercato del Paris Saint Germain che ha preso il posto di Leonardo. Per lui sarà un'estate particolarmente impegnativa perché sarà al lavoro per due club. Non solo il Psg, ma anche il Celta Vigo. Campos, infatti, è da tempo il consulente di mercato del club spagnolo. Un ruolo che manterrà anche nella prossima sessione, come confermato dai galiziani con un comunicato ufficiale: "La volontà di entrambe le parti è che il rapporto si estenda nel tempo per molti altri anni". Campos ha avuto un doppio ruolo già nell'ultima stagione quando ha seguito il Celta Vigo e, successivamente, il Galatasaray. Come rivelato da L'Equipe, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - C'è un caso che coinvolge, il nuovo uomo mercato del Paris Saint Germain che ha preso il posto di Leonardo. Per lui sarà un'estate particolarmente impegnativa perché sarà al lavoro per due club. Nonil Psg, mail, infatti, è da tempo il consulente di mercato del club spagnolo. Un ruolo che manterrànella prossima sessione, come confermato dai galiziani con un comunicato ufficiale: "La volontà di entrambe le parti è che il rapporto si estenda nel tempo per molti altri anni".ha avuto un doppio ruolo già nell'ultima stagione quando ha seguito ile, successivamente, il Galatasaray. Come rivelato da L'Equipe, ...

Pubblicità

gippu1 : #Berardi può essere una soluzione intelligente come esterno destro d'attacco per una #Juventus che, come tutto il c… - Gazzetta_it : Inter, protesta social per le voci su #Skriniar: 'Non si tocca!', 'Una follia' - FBiasin : È curioso osservare come nonostante la quantità infinita di chiacchiere, in queste prime settimane di bla bla, in I… - AlessandroCant0 : @wazzaCN però almeno una cosa positiva l’ha portata, l’ho silenziato, non è che i suoi pareri siano così indispensa… - SvSport1 : Calcio non vedenti, il sogno dell'Italia di Gravina è realtà: Polonia ko, si va ai Mondiali -