Calcio: gli azzurrini per l'Europeo Under 19, i club non concedono Gnonto e Scalvini (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Inizia l'avventura europea per la Nazionale Under 19. Gli azzurrini hanno raggiunto Samorin, cittadina a 25 km da Bratislava, località dove alloggeranno durante tutta la durata del torneo. L'Italia, inserita nel gruppo A, inizierà il 18 giugno contro la Romania; secondo incontro il 21 contro i padroni di casa della Slovacchia e, dulcis in fundo, la Francia il 24 giugno. Il gruppo B è formato da Inghilterra, Israele, Austria e Serbia: i primi due posti nei due gironi garantiranno l'accesso alle semifinali che si giocheranno martedì 28 giugno. Questa edizione dell'Europeo qualifica anche alla Fifa Under 20 World Cup, in programma l'anno prossimo in Indonesia: alla Uefa sono destinati 5 posti quindi le 4 semifinaliste più la quinta squadra proveniente dai play off (si gioca lo stesso giorno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Inizia l'avventura europea per la Nazionale19. Glihanno raggiunto Samorin, cittadina a 25 km da Bratislava, località dove alloggeranno durante tutta la durata del torneo. L'Italia, inserita nel gruppo A, inizierà il 18 giugno contro la Romania; secondo incontro il 21 contro i padroni di casa della Slovacchia e, dulcis in fundo, la Francia il 24 giugno. Il gruppo B è formato da Inghilterra, Israele, Austria e Serbia: i primi due posti nei due gironi garantiranno l'accesso alle semifinali che si giocheranno martedì 28 giugno. Questa edizione dell'qualifica anche alla Fifa20 World Cup, in programma l'anno prossimo in Indonesia: alla Uefa sono destinati 5 posti quindi le 4 semifinaliste più la quinta squadra proveniente dai play off (si gioca lo stesso giorno ...

Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Inizia l'avventura europea per la Nazionale Under 19. Gli Azzurrini hanno raggiunto Samorin, cittadina a 25 km da Bratislava, località dove alloggeranno durante tutta la ...