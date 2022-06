Calcio | Antonello | ' Lukaku vuole tornare all' Inter | valutiamo fattibilità economica'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu. - (Adnkronos) - "C'è una grande volontà da parte didiall'. Vanno verificatie finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, però di questo è meglio che se ne parli con il dottor Marotta. Entro il 30 giugno? Cercheremo di farlo nei tempi corretti". Così l'amministratore delegato dell'Alessandroin merito alla trattativa per il possibile ritorno di Romelu. "In questo momento è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria -aggiungea margine della presentazione della Milano Jumping Cup 2022-, questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte del club sul mercato saranno sempre ispirate ...

Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro, intervenuto a margine della presentazione della Milano Jumping Cup 2022. "In questo momento è fondamentale coniugare due parole: ...Attualmente la società sta parlando con il Chelsea del futuro dell'attaccante belga, manon ha voluto alimentare false speranze: ' Bisogna innanzitutto verificare la fattibilità dell'...A confermare come la trattativa sia assolutamente in piedi, poi, è stato Alessandro Antonello, amministratore delegato del club nerazzurro. Presente a un evento di Trenitalia, Antonello ha parlato ai ...Milano, 16 giu. – (Adnkronos) – “C’è una grande volontà da parte di Lukaku di tornare all’Inter. Vanno verificati fattibilità economica e finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, però ...