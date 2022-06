Brescia, UFFICIALE: Possanzini è il nuovo allenatore della Primavera (Di giovedì 16 giugno 2022) Davide Possanzini è il nuovo allenatore della Primavera del Brescia. L'ex capitano biancazzurro prenderà il posto di Gustavo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Davideè ildel. L'ex capitano biancazzurro prenderà il posto di Gustavo...

Pubblicità

fred57912 : RT @AlessandroMagg4: UFFICIALE ???? Russe fuori da EuroLeague ed EuroCup In EuroLeague ci saranno per l'Italia Olimpia Milano e Virtus Bologn… - TUTTOB1 : UFFICIALE - Brescia, Possanzini nuovo tecnico della Primavera - SPalermo91 : RT @AlessandroMagg4: UFFICIALE ???? Russe fuori da EuroLeague ed EuroCup In EuroLeague ci saranno per l'Italia Olimpia Milano e Virtus Bologn… - FlavioSP56 : RT @AlessandroMagg4: UFFICIALE ???? Russe fuori da EuroLeague ed EuroCup In EuroLeague ci saranno per l'Italia Olimpia Milano e Virtus Bologn… - Sergio37075361 : RT @AlessandroMagg4: UFFICIALE ???? Russe fuori da EuroLeague ed EuroCup In EuroLeague ci saranno per l'Italia Olimpia Milano e Virtus Bologn… -