Borsa: Tokyo, apertura in ralzo (+1,38%) (Di giovedì 16 giugno 2022) La Borsa di Tokyo tenta un recupero all'inizio degli scambi, seguendo la ripresa degli indici azionari statunitensi dopo l'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Federal Reserve e largamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Laditenta un recupero all'inizio degli scambi, seguendo la ripresa degli indici azionari statunitensi dopo l'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Federal Reserve e largamente ...

Borse cinesi in ribasso nonostante dato macro positivo Lieve aumento per la Borsa di Tokyo , che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,33%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, profondo rosso per Shenzhen , in ... Dopo chiusura brillante Wall Street (askanews) - Dopo la chiusura in grande spolvero di Wall Street, sostenuta dalla promessa della Federal Reserve che farà di tutto per fermare l'inflazione dopo l'aumento extra large di 75 punti base ...