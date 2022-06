Bonus centri estivi | spetta solo ai dipendenti pubblici e ai pensionati - Economia - lanazione it

(Di giovedì 16 giugno 2022) Domande entro il 20 giugno 2022. Ecco quali sono i requisiti e come fare per ottenere il rimborso fino a 100 euro a ...

Pubblicità

qn_lanazione : Bonus centri estivi, spetta solo ai dipendenti pubblici e ai pensionati - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus centri estivi 2022: la lista delle Regioni che lo hanno attivato - gre… - Fremondoweb : Bonus centri estivi fino a 400 euro, cos’è e come fare domanda #BONUS #bonusestivi - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus centri estivi 400 euro: cos'è, requisiti, calcolo e scadenze -… - ZerounoTv : Bonus centri estivi 2022: la lista delle Regioni che lo hanno attivato -

Domande entro il 20 giugno 2022. Ecco quali sono i requisiti e come fare per ottenere il rimborso fino a 100 euro a ...... tecnologia, ingegneria e matematica), da svolgere presso iestivi, i servizi socioeducativi territoriali e icon funzione educativa e ricreativa. ILCon il decreto, intanto, il ...(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'Inps, con l'obiettivo di 'rendere massimo il valore generato dai propri servizi ai cittadini e alle imprese', e 'ponendo ...Come abbiamo detto, il bonus centri estivi spetta solo ai dipendenti e ai pensionati della pubblica amministrazione iscritti all'Inps. Sono compresi i soggetti che percepiscono la pensione indiretta o ...