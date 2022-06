Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti giovedì 16 giugno

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a162022. Continua senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 5.438 nuovi, 7, 8.870, 5.654 tamponi molecolari, 18 (-1) in terapia intensiva, 505 (+2) nei reparti ordinari. SportFace.

coronavirus, dati 16 giugno/ Meno di 20 ricoveri in T. I. Al momento il test ha ottenuto la certificazione europea CE - IVD ed è in attesa di ricevere l'ok da parte della FDA e ...