Beppe Grillo molla il suo Movimento | il garante non vota a Genova il candidato del ' campo largo' | si riaccende la faida con Conte

Pubblicità

beppe_grillo : Corea del Sud: sempre più aziende sostituiscono i lavoratori con i Robot - il_pucciarelli : Domenica scorsa neanche Beppe Grillo si è preso il disturbo di votare 5 Stelle. E pensare che cinque anni fa invita… - beppe_grillo : L’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul #salariominimo è un fatto importante. E' ora di adottare una legge sul sal… - DelpapaMax : - Nonnadinano : RT @ilriformista: Neanche l’accordo da 300mila euro col blog, per veicolare i materiali politici del Movimento, ha ricucito i rapporti tra… -

Il Tempo

... perché dovrebbero farlo i cittadini o gli attivisti È la surreale domanda che sorge spontanea dopo il retroscena pubblicato oggi da Repubblica su. Il comico genovese, come confermato ...Emblema del caos che da mesi imperversa nel M5s è il non voto dialle elezioni comunali di Genova . La domanda che in molti si fanno è: ma se nemmeno il fondatore del Movimento si reca ... Beppe Grillo si consola con il piccolo utile del suo mattone Ascolta In Corea del Sud, a gennaio, è entrata in vigore una legge chiamata Serious Disasters Punishment Act, per la tutela dei dipendenti che lavorano in condizioni di scarsa sicurezza. Con questa nu ...Ascolta Le Filippine sono destinate a un’importante espansione delle energie rinnovabili nel prossimo futuro. Il miliardario filippino, e il secondo uomo più ricco del paese, Enrique Razon, svilupper ...