Belotti sogna il Milan | ma tiene aperta la porta della Fiorentina | le ultime

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’attaccante azzurrocerca squadra. Il suo sogno è quello di giocare nel, ma laè la squadra che lo segue con più interesse Andreanon rinnoverà il suo contratto con il Torino, questa sembra ormai una certezza. Il Gallo cerca ora squadra e si guarda attorno tra le richieste che gli sono arrivate. Secondo quanto rito da Tuttosport, il sogno dell’attaccante si chiamama al contempoanche spalancata lache dà sulla. Il club viola infatti, che non riscatterà Piatek, cerca un attaccante ed è al momento la squadra che ha mostrato più interesse per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con diversi Azzurri tornati a casa, da Insigne a Jorginho, da Bonucci a, fino all'ultima ... Deve ancora esordire in Serie A Federico Gatti, madi debuttare prima in Nazionale come ...... stelline, occasioni a buon mercato, giovani talentuosi e, sino alla partenza di, martedì ... dalla Juve, che poi ha preso Vlahovic, all'Inter, che adessoil ritorno di Lukaku, sino al ...La Stampa fa il punto sul futuro di Andrea Belotti. Come scrive il quotidiano, il Gallo continua ad aspettare il primo amore, ovvero il Milan, ma concretamente oggi può finire ...La Stampa fa il punto sul futuro di Andrea Belotti. Come scrive il quotidiano, il Gallo continua ad aspettare il primo amore, ovvero il Milan, ma concretamente oggi può finire alla ...