Beccato a spacciare a Benevento durante il lockdown, udienza rinviata a febbraio 2023 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – rinviata a febbraio 2023 l’udienza per un Pio Masone, 26enne di Benevento, sottoposto ad inchiesta per spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo finì agli arresti domiciliari nel marzo 2020, in pieno lockdown, quando i militari lo intercettarono a cedere una dose di droga ad un altro soggetto, che successivamente aveva dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione a casa dell’indagato i militari avevano rinvenuto nella camera da letto quattro grammi di cocaina, tre di hashish e altri quattro di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione digitale. Un elemento che aveva indotto i carabinieri ad avere sospetti e quindi verificare cosa avesse in casa, era stato la strana installazione di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutil’per un Pio Masone, 26enne di, sottoposto ad inchiesta per spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo finì agli arresti domiciliari nel marzo 2020, in pieno, quando i militari lo intercettarono a cedere una dose di droga ad un altro soggetto, che successivamente aveva dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione a casa dell’indagato i militari avevano rinvenuto nella camera da letto quattro grammi di cocaina, tre di hashish e altri quattro di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione digitale. Un elemento che aveva indotto i carabinieri ad avere sospetti e quindi verificare cosa avesse in casa, era stato la strana installazione di ...

