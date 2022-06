Beach volley, Mondiali Roma 2022: Menegatti/Gottardi volano ai quarti, Scampoli/Bianchin ko nel derby (Di giovedì 16 giugno 2022) Festeggiano Marta Menegatti e Valentina Gottardi ai Mondiali di Roma 2022 di Beach volley: il duo azzurro, mix di esperienza e freschezza, batte con merito agli ottavi l’altro duo italiano formato da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin e approdano così ai quarti della manifestazione iridata del Foro Italico. derby del Bel Paese che ha visto un primo set molto equilibrato e deciso soltanto ben oltre il ventunesimo punto, mentre il secondo set prende subito una chiara piega a favore di chi si era già preso il primo parziale. Alla fine termina 2-0 (25-23, 21-15), ai quarti le sfidanti saranno le canadesi Bukovic/Brandie. Qualche errore di troppo per Gottardi, prima ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Festeggiano Martae Valentinaaididi: il duo azzurro, mix di esperienza e freschezza, batte con merito agli ottavi l’altro duo italiano formato da Claudiae Margheritae approdano così aidella manifestazione iridata del Foro Italico.del Bel Paese che ha visto un primo set molto equilibrato e deciso soltanto ben oltre il ventunesimo punto, mentre il secondo set prende subito una chiara piega a favore di chi si era già preso il primo parziale. Alla fine termina 2-0 (25-23, 21-15), aile sfidanti saranno le canadesi Bukovic/Brandie. Qualche errore di troppo per, prima ...

