Beach volley, Mondiali Roma 2022: il montepremi, quanto guadagnano i vincitori? (Di giovedì 16 giugno 2022) Il montepremi dei Mondiali di Roma 2022 di Beach volley, in programma dal 10 al 19 giugno. Le migliori coppie del mondo sono pronte a dare spettacolo al Foro Italico di Roma, dove l’Italia scenderà sulla sabbia con nove coppie (cinque maschili e quattro femminili). Si lotterà per il titolo e per il podio, ma anche per i piazzamenti. Oltre alla gloria infatti ci saranno in palio anche i premi in denaro messi a disposizione della FIVB (Federation Internationale de volleyball) e i punti per il ranking mondiale. Il montepremi totale per ciascun torneo è di 500.000 dollari: ecco tutti i premi previsti. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Il montepremi 1. 60.000 dollari, 800 punti2. ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Ildeididi, in programma dal 10 al 19 giugno. Le migliori coppie del mondo sono pronte a dare spettacolo al Foro Italico di, dove l’Italia scenderà sulla sabbia con nove coppie (cinque maschili e quattro femminili). Si lotterà per il titolo e per il podio, ma anche per i piazzamenti. Oltre alla gloria infatti ci saranno in palio anche i premi in denaro messi a disposizione della FIVB (Federation Internationale deball) e i punti per il ranking mondiale. Iltotale per ciascun torneo è di 500.000 dollari: ecco tutti i premi previsti. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Il1. 60.000 dollari, 800 punti2. ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Derby #ItaliaTeam per un posto ai quarti di finale! ???? Ai Mondiali di beach volley in corso al Foro Italico si sfi… - lanuovariviera : Beach volley, grandi appuntamenti al via ad Alba Adriatica - RobertaFazio7 : RT @ItaliaTeam_it: Derby #ItaliaTeam per un posto ai quarti di finale! ???? Ai Mondiali di beach volley in corso al Foro Italico si sfidano… - Affaritaliani : Beach volley show a Roma. E le atlete fanno innamorare il pubblico... LE FOTO - andrealamon_ : Le ho conquistate tutte vincendo il torneo di beach volley ?????? -