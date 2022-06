Beach volley, Mondiali 2022: Nicolai/Cottafava salutano il Foro Italico con tanti rimpianti. Renato/Vitor Felipe ai quarti (Di giovedì 16 giugno 2022) tanti rimpianti e una rimonta che fa male quella subita da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava contro i brasiliani Vitor Felipe/Renato che non hanno rubato nulla, hanno vinto l’ottavo di finale contro gli azzurri 2-1 e volano meritatamente ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di Beach volley contro Nolvak/Tiisar. Gli azzurri, dopo aver letteralmente dominato il primo set, hanno progressivamente perso l’efficacia al servizio e a muro, solo due muri vincente per Nicolai dal secondo set in poi, dopo i quattro muri del primo parziale. I brasiliani hanno smesso di regalare e tutto si è fatto più complicato per gli italiani. I brasiliani, nel finale, hanno avuto qualcosa in ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022)e una rimonta che fa male quella subita da Paoloe Samuelecontro i brasilianiche non hanno rubato nulla, hanno vinto l’ottavo di finale contro gli azzurri 2-1 e volano meritatamente aidi finale deidicontro Nolvak/Tiisar. Gli azzurri, dopo aver letteralmente dominato il primo set, hanno progressivamente perso l’efficacia al servizio e a muro, solo due muri vincente perdal secondo set in poi, dopo i quattro muri del primo parziale. I brasiliani hanno smesso di regalare e tutto si è fatto più complicato per gli italiani. I brasiliani, nel finale, hanno avuto qualcosa in ...

