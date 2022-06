Beach volley | Mondiali 2022 | le dichiarazioni degli azzurri “Pubblico spettacolare”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022) Due coppie azzurre passano il turno e avanzano agli ottavi di finale deidi. Niente da fare per Enrico Rossi ed Adrian Carambula, limitati da alcuni problemi fisici e sconfitti dai cileni Grimalt/Grimalt; riescono invece a superare i sedicesimi Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, mentre in chiusura di programma completano la pratica Daniele Lupo ed Alex Ranghieri. Non sarà facile per Nicolai/Cottafava che si ritroveranno davanti i brasiliani Renato/Vitor Felipe, ma ennesima partita convincente con il successo 2-0 sui cubani Diaz/Alayo. Le loro parole ai microfoni della Federoggi: orari 16 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara e avversari Paolo Nicolai: “Il ...